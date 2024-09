Wpadka zespołu Michała Winiarskiego. Polski siatkarz nie ma złudzeń po falstarcie

Aluron CMC Warta Zawiercie przed startem sezonu nie tylko utrzymał niemal wszystkich najważniejszych zawodników, ale też ściągnął największą zagraniczną gwiazdę, jaka tego lata trafiła do PlusLigi - Aarona Russella . Do tego rozwojem drużyny wicemistrzów Polski nadal kieruje Michał Winiarski , uznawany za jednego z najzdolniejszych polskich trenerów.

W pierwszej kolejce w zespole brakowało jednak Russella - dostał od klubu pozwolenie na wyjazd na wesele brata - oraz kontuzjowanego Mateusza Bieńka . I faworyci dość niespodziewanie przegrali we własnej hali 2:3 z Bogdanką LUK Lublin . I to mimo że w drużynie gości brakowało największej gwiazdy, czyli wciąż czekającego na debiut w PlusLidze Wilfredo Leona .

Bartosz Kwolek uspokaja kibiców Warty Zawiercie. "Ruszymy pełną parą"

"Osiem tygodni ciężkiej pracy, te mecze na pewno nie będą wyglądały fizycznie tak, jak się nam marzyły. I to nie będzie topowa forma. Tylko że o to w tym wszystkim chodzi. Jestem spokojny, trzeba to przeanalizować i od poniedziałku pracować nad konkretnymi rzeczami. Kolejny plus - będziemy już całą drużyną, oprócz oczywiście "Bienia", który jest kontuzjowany. Ale treningi były mocno szarpane i mam nadzieję, że ruszymy pełną parą" - przewiduje Bartosz Kwolek.