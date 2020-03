Siatkarze plażowi Jędrzej Brożyniak i Piotr Janiak wygrali turniej cyklu World Tour w Langkawi w Malezji. W finale polska para pokonała Szwedów Martina Johanssona i Alexandra Annerstedta 2:1 (21:19, 14:21, 15:8).

Zawody w Langkawi zaliczane są do grupy najniżej punktowanych turniejów cyklu World Tour.



Organizatorzy cyklu poinformowali, że planowane w dniach do 24 do 29 marca w meksykańskim Cancun zawody nie odbędą się z powodu pandemii koronawirusa.