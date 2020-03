Siatkarze plażowi Jędrzej Brożyniak i Piotr Janiak awansowali do finału turnieju cyklu World Tour w Langkawi w Malezji. W półfinale polska para pokonała reprezentantów Tajwanu Chin-Ju Wanga i Ya-Jen Hsieha 2:0 (21:17, 21:17).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Koronawirus paraliżuje wydarzenia sportowe. Kolejne imprezy zawieszone. Wideo. INTERIA.TV

Finałowymi rywalami Brożyniaka i Janiaka będą Szwedzi Martin Johansson i Alexander Annerstedt. Zawody w Langkawi zaliczane są do grupy najniżej punktowanych turniejów cyklu World Tour.



Organizatorzy cyklu poinformowali, że planowane w dniach do 24 do 29 marca w meksykańskim Cancun zawody nie odbędą się z powodu pandemii koronawirusa.