Wokół polskiego siatkarza piętrzą się problemy. To już nie przelewki, jest kłopot

W poprzednim sezonie Perugia po sześciu latach przerwy wywalczyła drugie w historii klubu mistrzostwo Włoch. Do tytułu poprowadził ją trener Angelo Lorenzetti , który zrobił z drużyny wręcz maszynkę do wygrywania. Kapitalną serię jego siatkarze kontynuowali w tym sezonie.

Przez 15 kolejek byli niepokonani w rozgrywkach włoskiej SuperLegi. Do tego sięgnęli po Superpuchar Włoch, mają na koncie komplet pięciu zwycięstw w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Właściciel klubu Gino Sirci pod koniec ubiegłego roku opowiadał włoskim mediom o tym, że jego drużyna ma "nową filozofię" , która nie opiera się już na pojedynczych gwiazdach. Te wypowiedzi można było też odebrać jako szpilkę w Wilfredo Leona , o którym zresztą Sirci we wspomnianym wywiadzie wspominał. Polski przyjmujący pożegnał się z klubem minionego lata, był kapitanem drużyny.

"Posiadanie większej liczby zawodników na najwyższym poziomie pozwoliło nam lepiej radzić sobie z trudnymi momentami, nawet gdy ktoś był w złej formie lub nie był dostępny do gry. Dzisiaj skupiamy się na sumie jakości, która prowadzi do wyników, a nie na pojedynczym elemencie " - podkreślał Sirci.

Perugia przestała błyszczeć. Nie pomógł nawet Kamil Semeniuk

Liderem Perugii w ofensywie był Jesus Herrera, który zanotował w niedzielę aż 19 punktów. Tyle że na rywali z czołówki ligi włoskiej to wciąż za mało. Na wynikach Perugii z pewnością piętno odcisnęły kontuzje. O ile bowiem Semeniuk cały czas jest dostępny do gry, to wokół reprezentanta Polski piętrzą się problemy. W trakcie meczu z Trentino kontuzji doznał Ołeh Płotnicki - Ukrainiec ma kłopoty ze ścięgnem podkolanowym. W dwóch ostatnich spotkaniach, w Lidze Mistrzów i SuperLedze, Lorenzetti nie miał też do dyspozycji atakującego Wassima Ben Tary.