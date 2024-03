Tomaso Totolo musiał przejść specjalny rytuał. Trener przyniósł dwie rzeczy

Totolo przypomniał też sytuację tuż po tym, jak otrzymał rosyjskie obywatelstwo. Trenerem Zenitu Kazań był wówczas Władimir Alekno . Ceniony w Rosji trener, w obecności całej drużyny, zaordynował Włochowi specjalny " rytuał przejścia ". "Po wieczornym treningu przynieśli mi szklankę wódki i chleb z kawiorem. Alekno powiedział, że trzeba umyć paszport " - wspomina trener urodzony we włoskiej prowincji Werona.

Totolo dołączył do coraz większego chóru głosów z Rosji, które narzekają na brak uczestnictwa w międzynarodowych rozgrywkach. Po agresji tego kraju na Ukrainę FIVB i CEV nałożyły na Rosję sankcje - wykluczyły z rozgrywek zarówno rosyjskie reprezentacje, jak i kluby. Niedawno Aleksiej Wierbow , obecnie pierwszy trener Zenitu, narzekał, że "kiedy dusisz się we własnym sosie, motywacja czasami zanika" .

Włoch z rosyjskim paszportem ocenił sytuację Wilfredo Leona. "Gdyby był w dobrej formie..."

Totolo w rozmowie z rosyjskim portalem odniósł się też do sytuacji Wilfredo Leona. Pochodzącego z Kuby reprezentanta Polski zna bardzo dobrze, w końcu przyjmujący występował przez kilka lat w klubie z Kazania. Szkoleniowiec zapytany o faworytów do mistrzostwa Włoch wymienił Itas Trentino i Sir Susa Vim Perugia, w której występuje Leon. Jednocześnie jednak zwrócił uwagę na problemy zawodnika, który walczy o powrót do najwyższej formy po urazie kolana.