Włoski trener pożegnany przez polski klub. Następca to jeszcze większa gwiazda

Gardini do Skry przyszedł w trudnym momencie w trakcie sezonu 2022/2023. Zatrudnienie Anglika Joela Banksa okazało się zupełnym niewypałem. Kiedy opuszczał drużynę, ta była na 12. miejscu. Pod ręką Gardiniego wiele się nie zmieniło. Ligę Skra zakończyła na tej samej pozycji, ale za to w Pucharze CEV dotarła do półfinału.