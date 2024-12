Włoski klub skreślił polskiego siatkarza. Wystarczyło 49 dni i dwa zdania

Transfer Michała Kędzierskiego do czołowego klubu ligi włoskiej był sporym zaskoczeniem. Tym bardziej że doszło do niego już po rozpoczęciu sezonu. Przez chwilę włoskie media wywołały zresztą sensację, bo początkowo jeden z portali poinformował, że do Gas Sales Bluenergy Piacenza trafi Fabian Drzyzga, świeżo upieczony kapitan Fenerbahce.