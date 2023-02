Jak poinformowała Scavelli w opublikowanym w mediach społecznościowych poście, przekroczyła ona akceptowalne przez włoską federację siatkarską - FIPAV wartości BMI oraz obwodu brzucha . W ramach kary została ona zawieszona w pełnionych obowiązkach do czasu osiągnięcia zakładanych wartości, przez co groziło jej widmo degradacji z Serie B, do lig regionalnych .

"Nie zniosę dłużej tego, że jestem mierzona i ważona, jak krowa. Sport powinien łączyć, a nie marginalizować. Nie chcę być przyparta do muru, przez kilka dodatkowych centymetrów czy kilogramów! Przekroczyłam zakładane wartości BMI i obwodu brzucha, przez co otrzymałam karę w punktacji oraz zostałam zawieszona do czasu osiągnięcia oczekiwanych wartości. Kara może sprawić, że po zakończeniu sezonu z Serie B trafię do ligi regionalnej, robiąc ogromny krok w tył" - napisała.