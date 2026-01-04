Włoska gwiazda błyszczy w Rosji, a teraz takie słowa o wojnie. Nie do wiary

Yuri Romano jeszcze do końca poprzedniego sezonu występował w zespole Gas Sales Bluenergy Piacenza. Atakujący największe sukcesy święcił jednak z reprezentacją Włoch. W 2022 i 2025 został mistrzem świata, a w 2021 triumfował w mistrzostwach Europy. Jego gra w trakcie ostatniego mundialu na Filipinach była kluczowa dla reprezentacji. 28-latek został wybrany najlepszym atakującym turnieju.

Kilka miesięcy temu Romano zdecydował się na zaskakujący ruch. 28-latek odrzucił oferty klubów z Włoch, Turcji, Japonii oraz Polski i zdecydował się na przyjęcie oferty z rosyjskiego Fakieł Nowy Urengoj.

Włoska gwiazda występuje w Rosji. Zaskakujące słowa na temat wojny

Włoch został zapytany o to, jakie jest jego zdanie na temat wojny pomiędzy Rosją, a Ukrainą.

Wszystko u nas jest normalnie. Mieliśmy tylko kilka lotów, kiedy musieliśmy lądować na innym lotnisku, ponieważ to, na którym mieliśmy lądować, było zamknięte z powodu ostrzeżeń o ataku dronów. Zamykają je tymczasowo na 1-2 godziny, a potem otwierają ponownie i wszystko wraca do normy. Samoloty są zawsze pełne, a ludzie podróżują bez żadnych problemów

28-latek opowiedział także o różnicach między grą w rosyjskiej Superlidze, a włoską Serie A. - Gra jest o wiele bardziej fizyczna. Mniejszy nacisk kładzie się na technikę. Ale nie mam problemu z tym podejściem, bo mimo tych wszystkich podróży wciąż czuję się w formie - podkreślił.

W rozmowie poruszono także wątek dotyczący przyszłości 28-latka. Niewykluczone, że za kilka miesięcy opuści Rosji, bowiem jego usługami ciągle zainteresowanych jest wiele klubów.

- Cieszę się, widząc entuzjazm kibiców, którzy wyrażają chęć zobaczenia mnie z powrotem we Włoszech. Jestem otwarty na wszystko, nie tylko na Włochy. Przede wszystkim szukam ambitnego projektu - powiedział.

KPR Gminy Kobierzyce - Sośnica Gliwice. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Yuri Romano w trakcie meczu Włochy - Argentyna VolleyballWorld materiały prasowe

Yuri Romano to dwukrotny mistrz świata JAM STA ROSA AFP