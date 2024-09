Włosi zachwyceni polskim siatkarzem. Wszedł w buty Wilfredo Leona

"Zasługuje na brawa", "najlepszy na boisku" - to tylko niektóre z pochwał, jakich we włoskich mediach już po pierwszym ligowym występie w tym sezonie doczekał się Kamil Semeniuk. Przyjmujący reprezentacji Polski i Sir Susa Vim Perugia już na inaugurację rozgrywek wypadł tak dobrze, że zasłużył na nagrodę dla MVP spotkania. - Jestem szczęśliwy, ponieważ dla mnie jest to potwierdzenie, że grałem dobrze - komentuje polski siatkarz.