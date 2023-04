Włosi zachwycają się polską gwiazdą. "Zawsze jest na czele"

Mózgiem drużyny jest Wołosz, która występuje w Conegliano od 2017 roku. Została kapitanem zespołu, który trudno dziś bez niej sobie wyobrazić. Dziennikarze volleynews.it nie mieli wątpliwości, że to właśnie Polka była najlepszą rozgrywającą sezonu zasadniczego . W uzasadnieniu docenili mądrą dystrybucję piłek rozgrywanych przez Wołosz, ale nie tylko.

“To nie może być nikt inny" - podkreślają Włosi. “Jej duch poświęcenia i oddanie sprawie nie mają sobie równych. Asia zawsze jest na czele, by dawać przykład i wskazywać drogę . Ta dla Imoco jest tylko jedna i wiedzie do piątego z rzędu mistrzostwa" - czytamy w komentarzu włoskiego portalu.

Wołosz w drużynie gwiazd. Różański i Stysiak też zagrają w fazie play-off

Wołosz wystąpiła we wszystkich 26 spotkaniach fazy zasadniczej. Zdobyła w nich 49 punktów, notując 11 asów serwisowych i 18 bloków. Z Conegliano zdobyła już cztery mistrzostwa Włoch, w 2021 r. wygrała Ligę Mistrzyń. W tym sezonie do listy sukcesów dopisała Superpuchar Włoch i Klubowe Mistrzostwo Świata. W lutym obchodziła jubileusz 250 spotkań rozegranych w Conegliano, za co kibice podziękowali jej kwiatami i specjalnym transparentem. Były jednak i trudniejsze chwile - drużyna Polki niespodziewanie pożegnała się z Ligą Mistrzyń już w ćwierćfinale, przegrywając z Fenerbahce Stambuł