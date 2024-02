Włosi walczą o Wilfredo Leona. Decyzja coraz bliżej. Gwiazdor ma jasny cel

Przyszłość klubowa Wilfredo Leona wciąż jest zagadką. Reprezentantowi Polski po zakończeniu obecnego sezonu wygasa umowa z jego obecnym pracodawcą, a więc włoską Perugią. Prezes klubu Gino Sirici otwarcie przyznaje, że jego intencją jest przekonanie zawodnika do pozostania. - Jest gotowy do gry i sprawa jego przyszłego kontraktu nie jest dla nas wykluczona - powiedział działacz w rozmowie z "TVP Sport. Sara Kalisz twierdzi jednak, że obecnie najbliżej Leonowi do przenosin do Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.