Włosi w finale obawiają się polskich kibiców? "Będą dwie trudności"

Sir Sicoma Monini Perugia zawiodła w tym sezonie w finałach Pucharu Włoch, nie poradziła sobie w półfinale włoskiej SuperLegi, ale może to jeszcze sobie powetować historycznym wynikiem w Lidze Mistrzów. Do zwycięstwa typował ją jeszcze przed turniejem Nikola Grbić , selekcjoner reprezentacji Polski. A Mateusz Bieniek , kapitan Warty Zawiercie, na pytanie jednej z dziennikarek o faworyta finału, z uśmiechem odparł: "nie no, Perugia nie pytaj mnie o takie rzeczy".

- Będą dwie trudności: publiczność i wielkość hali, znana niektórym naszym przeciwnikom . Widziałem, jak nasza drużyna się rozwija od półfinałów i meczu o trzecie miejsce z Piacenzą. Zobaczymy, co się wydarzy, ale musimy cieszyć się niedzielą. Przeżywanie tych finałów jest piękną rzeczą, ponieważ nie jest dla każdego, Przede wszystkim jednak widzimy siebie jako bohaterów wielkiego widowiska, wielkiego świata i myślę, że to nam wystarczy - podkreśla Sirci, który uważnie oglądał sobotni trening swojej drużyny w Atlas Arenie.

Włosi pod wrażeniem polskiej publiczności. To ma być polski atut w finale Ligi Mistrzów

- Półfinał dał nam więcej niż tylko paliwo, dał spokój i pewność siebie. To przełomowy mecz, jak to zawsze bywa w półfinałach. W porównaniu do ubiegłego roku wróciliśmy do dobrych nawyków i teraz z niecierpliwością czekamy na finał - stwierdził przed kamerą klubowej telewizji.