Włosi pod wrażeniem polskiego siatkarza. "Nieustępliwy", skuteczniejszy niż Wilfredo Leon

Jeszcze niedawno mogło się wydawać, że przed Sir Susa Vim Perugia trudne tygodnie. Jeden z faworytów włoskiej SuperLegi przegrał dwa spotkania z rzędu i wzrosły jego straty do prowadzącego w tabeli Itasu Trentino. Po tamtej zadyszce nie ma już jednak śladu - Perugia znów wygrywa, a czołowe role odgrywają w niej reprezentanci Polski.

W niedzielę, w ramach 20. kolejki fazy zasadniczej, zespół z Umbrii pojechał do Padwy na mecz z tamtejszym Pallavolo. Rywale to drużyna z dolnej części tabeli, zajmuje w niej dziesiątą pozycję. Ale do spotkania z Perugią przystąpiła po dwóch zwycięstwach z rzędu.