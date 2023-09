Włosi nie mogą przełknąć goryczy porażki. Zwracają uwagę na jedno

Podopieczne Stefano Lavariniego mają za sobą niezwykle udane kwalifikacje do igrzysk olimpijskich . Joanna Wołosz i spółka bez problemu rozprawiły się ze Słowenkami, Koreankami, Kolumbijkami, Niemkami, Amerykankami i Włoszkami. Jedyną porażkę odnotowały podczas spotkania z reprezentacją Tajlandii. Wówczas to mecz zakończył się wynikiem 3:2 dla rywalek. Skomplikowało to nieco sytuację Polek, które o awans na igrzyska olimpijskie walczyć musiały do samego końca.

Włoskie media komentują mecz swoich siatkarek z Polkami. Mocne słowa

Niezadowolenia nie kryje także "Corriere della Sera"’. Dziennikarze tego portalu dość krytycznie komentują natomiast nie tyle grę zawodniczek, co wybory ich trenera: "Włoszki odrzuciły bardzo kuszącą szansę i na to, czy zagrają w Paryżu będą musiały czekać do czerwca przyszłego roku. Do igrzysk awansowały Polska i USA. Teraz ponownie pod znakiem zapytania stoi przyszłość trenera Mazzantiego. Dochodzą do tego kontrowersyjne wybory zawodniczek, w tym brak miejsca dla Egonu. Przyszłość trenera wisi na włosku".