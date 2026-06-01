Włoscy siatkarze na kolanach. Rywale Polaków pogrążyli mistrzów świata

Siatkarska Liga Narodów mężczyzn rozpocznie się 10 czerwca, wtedy to wystartują trzy rozgrywane równolegle turnieje fazy zasadniczej: w Ottawie, Brasilii i Linyi. W ostatniej z lokalizacji swoje mecze rozgrywać będą Polacy, którzy formę przed startem rozgrywek szlifowali podczas turnieju towarzyskiego w Sosnowcu i Katowicach. "Biało-Czerwoni" ulegli Serbom, pokonali za to Ukraińców i Bułgarów.

Swoje sparingi mają za sobą także Włosi, których podczas pierwszego tygodnia Ligi Narodów będziemy oglądali w stolicy Kanady. Aktualni mistrzowie świata mecze rozgrywali przed własną publicznością, najpierw 28 maja rozbili Turków, dwa dni później ograli Belgów, a na zakończenie turnieju towarzyskiego w niedzielę ponownie zmierzyli się z Turkami. Tym razem spotkanie ułożyło się zupełnie inaczej niż pierwsze starcie tych ekip.

Siatkówka. Włosi przegrywają ostatni sprawdzian przed Ligą Narodów

Włosi prowadzeni przez Ferdinando De Giorgiego sobotnie starcie z Belgami rozpoczęli bardzo późno, bo o godz. 21, stoczyli z nimi pięciosetowy bój. I najwyraźniej na rozgrywany następnego dnia o 17:30 sparing z Turkami nie zdołali się w pełni zregenerować, bo nie przypominali drużyny, która kilka dni wcześniej zdeklasowała tego samego rywala.

Turcy wygrali spotkanie pewnie, bo w trzech setach (26:24, 25:23, 25:21). "W pierwszym secie Turcja lepiej rozpoczęła i osiągnęła pięciopunktową przewagę. Włosi odrobili straty w ostatnich minutach po wprowadzeniu Rychlickiego i akcji Bovolenty, ale Turcy ostatecznie wygrali 26:24" - relacjonował serwis volleyball.it, który dodawał, że w drugiej partii również przez długi czas gra była wyrównana, jednak błędy w serwisie w końcówce sprawiły, że to rywale wygrali. A w trzeciej odsłonie meczu reprezentacja Turcji ponownie wyszła szybko na prowadzenie, z kolei w końcówce była skuteczniejsza w kluczowych akcjach.

Najwięcej punktów w niedzielnym meczu, a konkretnie 13, zdobył Adis Lagumdzija. Na MVP spotkania wybrano jednak jego kolegę z drużyny, rozgrywającego Murata Yenipazara, który w sezonie 2025/2026 był klubowym kolegą Tomasza Fornala, razem z polskim przyjmującym sięgał po trofea w barwach Ziraatu Bankasi Ankara.

Teraz włoskich siatkarzy czeka kilkudniowa przewa, do treningów wrócą 4 czerwca, gdy będą szlifowali formę w Centrum Treningu Olimpijskiego w Rzymie. Dwa dni później wylecą do Kanady na pierwszy turniej Ligi Narodów. Tam zmierzą się m.in. z... Turkami (13 czerwca), którzy na drugi turniej polecą później do Polski, w Gliwicach zagrają o punkty m.in. z kadrą Nikoli Grbicia.

