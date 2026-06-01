Włoscy siatkarze na kolanach. Rywale Polaków pogrążyli mistrzów świata
Polscy siatkarze w maju rozegrali trzy mecze towarzyskie, które stanowiły dla nich bezpośrednie przygotowanie do startującej 10 czerwca Ligi Narodów. Sparingi mają za sobą także Włosi, ci dobrze rozpoczęli sezon kadrowy, bo wygrali dwa pierwsze spotkania. W trzecim zostali z kolei ograni w trzech setach, a bohaterem starcia został były już klubowy kolega Tomasza Fornala, z którym Polak rozegrał ostatni sezon. Niewykluczone zresztą, że wkrótce dojdzie do spotkania obu siatkarzy na parkiecie, pogromcy Włochów to bowiem rywale "Biało-Czerwonych" w drugim turnieju Ligi Narodów.
Siatkarska Liga Narodów mężczyzn rozpocznie się 10 czerwca, wtedy to wystartują trzy rozgrywane równolegle turnieje fazy zasadniczej: w Ottawie, Brasilii i Linyi. W ostatniej z lokalizacji swoje mecze rozgrywać będą Polacy, którzy formę przed startem rozgrywek szlifowali podczas turnieju towarzyskiego w Sosnowcu i Katowicach. "Biało-Czerwoni" ulegli Serbom, pokonali za to Ukraińców i Bułgarów.
Swoje sparingi mają za sobą także Włosi, których podczas pierwszego tygodnia Ligi Narodów będziemy oglądali w stolicy Kanady. Aktualni mistrzowie świata mecze rozgrywali przed własną publicznością, najpierw 28 maja rozbili Turków, dwa dni później ograli Belgów, a na zakończenie turnieju towarzyskiego w niedzielę ponownie zmierzyli się z Turkami. Tym razem spotkanie ułożyło się zupełnie inaczej niż pierwsze starcie tych ekip.
Siatkówka. Włosi przegrywają ostatni sprawdzian przed Ligą Narodów
Włosi prowadzeni przez Ferdinando De Giorgiego sobotnie starcie z Belgami rozpoczęli bardzo późno, bo o godz. 21, stoczyli z nimi pięciosetowy bój. I najwyraźniej na rozgrywany następnego dnia o 17:30 sparing z Turkami nie zdołali się w pełni zregenerować, bo nie przypominali drużyny, która kilka dni wcześniej zdeklasowała tego samego rywala.
Turcy wygrali spotkanie pewnie, bo w trzech setach (26:24, 25:23, 25:21). "W pierwszym secie Turcja lepiej rozpoczęła i osiągnęła pięciopunktową przewagę. Włosi odrobili straty w ostatnich minutach po wprowadzeniu Rychlickiego i akcji Bovolenty, ale Turcy ostatecznie wygrali 26:24" - relacjonował serwis volleyball.it, który dodawał, że w drugiej partii również przez długi czas gra była wyrównana, jednak błędy w serwisie w końcówce sprawiły, że to rywale wygrali. A w trzeciej odsłonie meczu reprezentacja Turcji ponownie wyszła szybko na prowadzenie, z kolei w końcówce była skuteczniejsza w kluczowych akcjach.
Najwięcej punktów w niedzielnym meczu, a konkretnie 13, zdobył Adis Lagumdzija. Na MVP spotkania wybrano jednak jego kolegę z drużyny, rozgrywającego Murata Yenipazara, który w sezonie 2025/2026 był klubowym kolegą Tomasza Fornala, razem z polskim przyjmującym sięgał po trofea w barwach Ziraatu Bankasi Ankara.
Teraz włoskich siatkarzy czeka kilkudniowa przewa, do treningów wrócą 4 czerwca, gdy będą szlifowali formę w Centrum Treningu Olimpijskiego w Rzymie. Dwa dni później wylecą do Kanady na pierwszy turniej Ligi Narodów. Tam zmierzą się m.in. z... Turkami (13 czerwca), którzy na drugi turniej polecą później do Polski, w Gliwicach zagrają o punkty m.in. z kadrą Nikoli Grbicia.