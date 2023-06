Reprezentacje Rosji i Białorusi w siatkówce, tak jak w większości sportów, od ponad roku z powszechnie wiadomych względów są wykluczone z rywalizacji w oficjalnych turniejach. O ile Białoruś odgrywa w tym sporcie dosyć marginalną rolę, tak Rosja jest jedną z potęg, więc kary odczuła dotkliwie. Przede wszystkim odebrane jej zostało prawo do organizowania zeszłorocznych mistrzostw świata , które ostatecznie zostały przejęte przez Polskę i Słowenię. W decyzji FIVB był jednak jeden szkopuł, bo choć punkty Rosji w światowym rankingu zostały zamrożone, to nie została ona z niego oficjalnie usunięta.

Siatkówka. Oficjalnie: Rosja usunięta z rankingu FIVB