Winiarski już świętuje w Łodzi. Ależ ogłoszenie przed Ligą Mistrzów, walka trwała do końca

Od piątku aż do niedzieli Łódź stanie się europejską stolicą siatkówki. W kilkunastotysięcznej Atlas Arenie poznamy triumfatora Ligi Mistrzów 2024/25. Oczy polskich kibiców będą zwrócone głównie na sobotni pojedynek pomiędzy Aluron CMC Wartą a Jastrzębskim Węglem, którego stawką jest przepustka do finału rozgrywek. Zawiercianie już mają ogromne powody do radości. Chodzi o Michała Winiarskiego.