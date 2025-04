Wilfredo Leon znów napisał historię. Wyprowadził decydujący cios, koniec marzeń Kurka

Historyczny wynik Bogdanki LUK Lublin. Klub, w którym występuje Wilfredo Leon, po raz pierwszy awansował do półfinału PlusLigi. Siatkarze z Lublina wywalczyli miejsce w czwórce we własnej hali, po raz drugi pokonując ZAKS-ę Kędzierzyn-Koźle. Gościom nie pomógł nawet powrót do gry pauzującego ostatnio Bartosza Kurka. Lubelską drużynę znów napędzał Leon, który ma szansę na swój pierwszy medal mistrzostw Polski.