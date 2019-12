Każdy klub na świecie chciałby mieć w swoich szeregach Wilfredo Leona. Tylko nie wszystkich na to stać. Reprezentant Polski obecnie broni barw włoskiego Sir Safety Perugia. W przyszłym sezonie może się to jednak zmienić. 26-letni przyjmujący znalazł się bowiem na celowniku rosyjskiego Zenitu Sankt Petersburg.

Kontrakt Leona z klubem z Perugii wygasa z końcem obecnego sezonu. Dobrze zorientowany dziennikarz Gian Luca Pasini z "La Gazzetta dello Sport" przekazał, że o pochodzącego z Kuby siatkarza mocno zabiega Zenit Sankt Petersburg. Rosyjski klub ma mocarstwowe plany i potężny budżet. Kuszą Leona bajecznymi pieniędzmi - za sezon gry miałby otrzymać aż dwa miliony euro. Jak na siatkarskie realia, jest to oszałamiająca kwota.



Na temat tych transferowych spekulacji odniósł się Łukasz Kadziewicz w programie Polsatu Sport #7strefa. Były reprezentant Polski, który grał w Rosji, uważa że przeprowadzka Leona do Sankt Petersburga jest jak najbardziej realna.



"Jeśli trafi do Sankt Petersburga, a wiele na to wskazuje, to akurat ta drużyna jest w stanie zapłacić mu pieniądze, jakich nie zarobił do tej pory żaden siatkarz na świecie" - podkreślił Kadziewicz.



Leon już grał w Rosji. Przez cztery lata był filarem Zenitu Kazań, z którym zdobył wszystko co było do zdobycia w siatkówce klubowej. Czterokrotnie triumfował w Lidze Mistrzów, cztery razy zdobywał mistrzostwo i Puchar Rosji. Z Zenitem ma też na koncie złoty medal klubowych mistrzostw świata.

