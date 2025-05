Wilfredo Leon zdecydował się na poruszający gest. Komunikat tuż po zakończeniu sezonu

Poruszający gest Wilfredo Leona po zakończeniu sezonu. Zwrócił się do fanów

Z tej okazji Leon opublikował specjalny post w mediach społecznościowych, informując kibiców, że mają okazję zdobyć należące do niego koszulki w specjalnym konkursie. Internauci mają za zadanie nie tylko napisać, dlaczego to właśnie oni powinni zgarnąć trykot Leona , ale także muszą spełnił specjalny warunek.

Po sezonie mam do rozdania kilka(naście) kompletów strojów treningowych z moim numerem i nazwiskiem. Pomyślałem, że zrobię dla Was konkurs. Jeśli chcecie wygrać koszulkę i spodenki, w których trenowałem, wpłaćcie dowolną kwotę na dowolną zbiórkę dla chorej osoby i napiszcie w komentarzu pod tym postem, dlaczego to Wy powinniście dostać ode mnie strój.

Leon dał czas internautom do końca dnia 13 maja i zaznaczył, że on sam wybierać będzie kibiców, którzy przekonali go swoją historią i zasługują na to, aby trykot powędrował właśnie do nich.