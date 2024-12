Wilfredo Leon zareagował na krytykę. Nie dał się złamać, tego jeszcze nie było

W pierwszym secie gorzowscy fani obejrzeli jednak przede wszystkim dobrą grę gości. Lublinianie objęli prowadzenie 10:7, kiedy punkt blokiem zdobył Leon. Problemy ze skutecznością na początku spotkania miał Chizoba Neves, ale kiedy w końcu ją poprawił, doprowadził do remisu 13:13. To była jednak tylko chwila wyrównanej gry. Po niej punkt blokiem zdobył Aleks Grozdanow, zagrywką Bennie Tuinstra. I lublinianie odskoczyli na cztery "oczka". Takiej przewagi nie zmarnowali, wygrywając 25:21 - ostatnia akcja to as serwisowy Marcin Komendy.

