Wilfredo Leon zaczął mówić o żonie i zasypali go brawami. Nie wahał się powiedzieć o tym publicznie

Podczas Gali 25-lecia Polskiej Ligi Siatkówki, Wilfredo Leon został wybrany Siatkarzem Sezonu 2025. Po odebraniu trofeum nie mogło zabraknąć przemowy, w której zwrócił się od m.in. do fanów wskazując, że jest to także ich sukces. Najwięcej słów poświęcił jednak swojej żonie. Gdy zaczął o niej mówić, w sali rozległy się gromkie brawa. Małżonka reprezentanta Polski miała ogromny wpływ na to, że postanowił on zagrać w PlusLidze.