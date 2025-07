Wilfredo Leon okazał się prawdziwym gamechangerem w walce o mistrzostwo Polski. Jego transfer do PlusLigi, od razu okrzyknięty jednym z największych w historii, okazał się strzałem w dziesiątkę. Przyjmujący poprowadził Bogdankę LUK Lublin do złotego medalu mistrzostw Polski, a także triumfu w Pucharze Challenge. To dla lubelskiego klubu historyczne sukcesy.

Jakub Wachnik, jeden z klubowych kolegów Leona, już po zakończeniu sezonu postanowił uczcić je wizytą w Watykanie. Przy tej okazji udało mu się zobaczyć z papieżem Leonem XIV, któremu podarował wyjątkowy prezent - koszulkę Leona z Bogdanki LUK.

"Dziękuję Magdalenie Wachnik i Kubie Wachnikowi, że podarowali papieżowi Leonowi XVI koszulkę Leona z numerem" - skomentował wówczas sytuację w mediach społecznościowych reprezentant Polski.

Niezwykły gest z koszulką Wilfredo Leona. Siatkarz ma nowy pomysł na dar dla papieża

Teraz okazuje się, że Wilfredo Leon sam odwiedził Watykan, choć w nieco innym terminie niż Wachnik. Niezmiennie jednak dziękuje koledze z drużyny za ten wyjątkowy gest.

"Szanuję go za to, co zrobił. Też byłem w Watykanie, ale akurat nie tego dnia, kiedy można było spotkać się z papieżem" - podkreśla siatkarz reprezentacji Polski.

Na tym jednak historia Leona-siatkarza i Leona-papieża się nie kończy. Wicemistrz olimpijski z Paryża przyznaje bowiem, że Wachnik ubiegł go z pomysłem wręczenia duchownemu swojej koszulki. Siatkarz przekonuje jednak, że nic straconego i sam może wręczyć papieżowi inną koszulkę.

"To niesamowita sprawa. Sam chciałem to zrobić. Ale skoro już się to stało, dziękuję, teraz czas na koszulkę reprezentacyjną" - z uśmiechem mówi Leon.

W ostatnich dniach urodzony na Kubie przyjmujący trenował z reprezentacją Polski w Spale, gdzie kadra pod okiem selekcjonera Nikoli Grbicia przygotowywała się do nadchodzącego turnieju Ligi Narodów w Gdańsku. Leona brakowało w pierwszych spotkaniach kadry w tych rozgrywkach - ostatni mecz rozegrał dwa miesiące temu w finałach PlusLigi.

Pierwszy w tym sezonie występ w kadrze Leon może jednak zanotować już w sobotę. Grbić sprawdzi bowiem swoich siatkarzy w Olsztynie. Po latach przerwy kadra wraca do gry w tym mieście w odnowionej hali Urania. W meczu towarzyskim sprawdzi formę z Iranem. Turniej w Gdańsku rusza 16 lipca.

