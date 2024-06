Do wspomnianych wyżej czempionatów dochodzi jeszcze Liga Narodów. Podopieczni Nikoli Grbicia bronią w niej tytułu wywalczonego w Gdańsku i choć mają zapewniony udział w decydującym turnieju z racji bycia gospodarzem, to i tak niczym walec rozjeżdżają kolejnych przeciwników. Zatrzymali się tylko jeden raz, w starciu z niewygodną Słowenią . Porażką 3:0 mało kto się jednak przejmował, bo najważniejsze granie nadejdzie podczas igrzysk olimpijskich .

W Paryżu jednym z liderów naszej kadry, o ile wszystko pójdzie zgodnie z planem, powinien być Wilfredo Leon. To właśnie na niego, z racji wybitnych osiągnieć, zwrócone zostaną oczy całego kraju. W przeszłości 30-latek poza dobrymi spotkaniami, miał też kilka gorszych meczów, co szybko wyłapywali kibice, którzy "punktowali" go następnie w mediach społecznościowych. Część komentarzy pewnie dotarła do samego zainteresowanego. Oczywiście nie był on zachwycony, ponieważ każdy sportowiec ma zarówno wzloty, jak i upadki. Czasem po prostu przychodzą gorsze dni, nie da się przez cały sezon utrzymywać stabilnej formy.