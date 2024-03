Wilfredo Leon podjął kluczową decyzję. Rozwiązanie zagadki coraz bliżej

Wilfredo Leon , jak na razie w Polsce , w barwach naszego klubu nie grał. Cała kariera przyjmującego miała miejsce poza granicami naszego kraju, choć trzeba pamiętać, że na to, aby Leon oficjalnie stał się reprezentantem Polski, musieliśmy trochę poczekać. Dopiero w 2015 roku nasz zawodnik otrzymał polskie obywatelstwo. Wcześniej reprezentował jednak barwy Kuby, co oznaczało, że zmiana kadry będzie oznaczała konieczny okres karencji, który pozwoli na grę w koszulce z orzełkiem na piersi.

Wilfredo Leon w Polsce? Przełom w sprawie

Okazuje się jednak, że sam Wilfredo nie jest zainteresowany tym, co mają do zaoferowania tureckie kluby. Zdaniem "VOLEYBOLUNSESI" reprezentant Polski odrzucił wszelkie oferty, jakie dostał z tamtego kierunku. "Wilfredo Leon w ostatnich dniach odmówił wszystkim tureckim ofertom kontraktu na przyszły sezon ligowy, które pojawiły się w ostatnim czasie z Ziraatu czy Halkbanku" - czytamy. Oznacza to, że prawdopodobnie coraz realniejszy jest transfer Leona do PlusLigi.