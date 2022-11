Fatalny upadek siatkarza reprezentacji Polski podczas finału Superpucharu Włoch. Wilfredo Leon poślizgnął się i z całym impetem uderzył głową o parkiet, w wyniku czego na chwilę stracił przytomność. Jego żona poinformowała, że sportowiec pojechał do szpitala, gdzie zostanie poddany badaniom głowy. "Mój świat się na chwilę zatrzymał, do tej pory dochodzę do siebie" - dodała.