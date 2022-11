Wilfredo Leon o swoim upadku. "Lekarz powiedział mi, że jestem ponad nauką"

Wilfredo Leon po swoim upadku. "Pełna świadomość wróciła dopiero w szatni"

Jak jednak przyznał w rozmowie z "WP Sportowe Fakty", nic poważnego mu się nie stało. - Z każdym dniem jest ze mną coraz lepiej. Kiedy ruszam głową, jeszcze trochę bolą mnie mięśnie karku, które mocno się naciągnęły. Martwiłem się. Nie wiedziałem, czy nie doszło do wstrząsu mózgu, albo nie zrobił się jakiś krwiak. Badania tomografem nie wykazały jednak niczego niepokojącego i nie ma już powodów do obaw - uspokoił.

- Ostatnie, co pamiętam, to mój atak, a później już tylko urywki. Na przykład że dałem puchar Simone Gianellemu, albo że odszedłem trochę na bok od cieszących się kolegów, bo brakowało mi powietrza. Chyba dopiero w szatni świadomość w pełni mi wróciła. Zadzwoniłem wtedy do żony i do mamy. Kiedy później oglądałem nagranie z mojego upadku i z dekoracji, powiedziałem: to nie byłem ja. Tylko ciałem byłem tam obecny - dodał przyjmujący.