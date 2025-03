Wilfredo Leon na korcie, siatkarz pokonany. Jest nagranie

Wilfredo Leon na korcie

Korty tenisowe to raczej domena Igi Świątek czy Huberta Hurkacza, ale zdaje się, że paru innych sportowców też uczy się gry i radzi sobie coraz lepiej. Wśród nich znalazł się Wilfredo Leon, który przyznał się ostatnio, że zagrał mecz, w którym jednak tym razem musiał uznać wyższość swojej rywalki.

" Dziś Natalka była górą. Ale jak na trzeci raz na korcie, to nie byłem najgorszy " - śmiał się z siebie siatkarz. Przeciwniczką zawodnika po drugiej stronie siatki była jego córka, która radzi sobie coraz lepiej i kto wie, może niebawem zobaczymy ją na jakichś zawodach.

Wilfredo Leon na nagraniu z córką

Wilfredo Leon dzielnie przebijał posyłane przez córkę piłki na drugą stronę, co można było zobaczyć na zamieszczonym przez niego na InstaStory nagraniu. Widać już, że Natalia posyła już całkiem niezłe bekhendy, a tata musiał się trochę napocić, by za nią nadążyć.

Leon od zawsze bardzo dbał o czas spędzony z córkami. To dzięki swojej małżonce gra w polskich barwach. Cała rodzina jest z niego dumna, a obie pociechy mają szansę na to, by, jeśli tylko będą tego chciały, błysnąć w wybranych przez siebie dyscyplinach sportowych. Przed Natalią tenis stoi otworem.