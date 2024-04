Wilfredo Leon mógł wybrać pomiędzy polskimi gigantami. Agent ujawnia szczegóły

Wilfredo Leon pozostaje graczem Sir Susa Vim Perugii, z którą związał się w 2018 roku. Jest już jednak pewne, że to dla niego ostatni sezon we Włoszech. Zawodnik w krótkim komunikacie dla Interii potwierdził, że od kolejnych rozgrywek będzie występował w Polsce. Niemal pewne jest, że przyjmujący dołączy do LUK Bogdanki Lublin, gdzie według medialnych przecieków ma zarabiać około 800 tysięcy euro. O siatkarza walczyły także inne kluby i jak się okazuje, to nie pierwszy raz, gdy dla Leona nadarzyła się okazja, by zagrać w Polsce. Reklama

Wilfredo Leon mógł zagrać dla polskich gigantów. "Bogu dzięki, że tak się skończyło"

Jak w wywiadzie dla "Super Expressu" zdradził Andrzej Grzyb, były agent Wilfredo Leona, siatkarz miał w przeszłości dwie propozycje. Pierwszą z nich przedstawiła Asseco Resovia Rzeszów, kiedy to przyjmujący mieszkał w Rzeszowie przez dwa lata i trenował nawet z grupami młodzieżowymi klubu.

Wtedy proponowałem go do Resovii za pół tej ceny, jaką oferowali za niego kontrahenci z Rosji czy Turcji. Resovia nie chciała się na to zdecydować, jakby nie dowierzała całej sytuacji. Dostali określony termin na podjęcie decyzji, do którego to momentu była otwarta opcja wzięcia Leona za połowę tej gaży, którą dawał kto inny. Ostatecznie odezwali się, ale po paru miesiącach, kiedy Wilfredo był już zaklepany w Rosji, wtedy oferta oczywiście straciła aktualność ~ ujawnił Grzyb.

Druga oferta pochodziła od PGE Skry Bełchatów. Okazja na to, aby Leon dołączył do niegdysiejszej potęgi, która teraz jest pogrążona w kryzysie, była trzy lata temu. Klub miał potwierdzić, że ma zapewnione finansowanie kontraktu, ale Grzyb nigdy pisemnych gwarancji miał nie dostać, co zamknęło sprawę.

Ponieważ jednak nie było pisemnych gwarancji, że zapewniają tyle i tyle w konkretnych umowach indywidualnych między siatkarzem a firmami, temat umarł śmiercią naturalną. I w sumie dzięki Bogu, że tak się skończyło, bo widzieliśmy, co się ostatnio działo w Bełchatowie ~ podkreślił były agent Wiltredo Leona.

Leon wciągnie LUK Bogdanę Lublin do gry o ligowe podium?

Jeśli przejście Wilfredo Leona do LUK Bogdanki Lublin okaże się faktem, 30-latek bez wątpienia będzie dla klubu ogromnym wzmocnieniem. Już teraz lublinianie należą do ligowej czołówki. Na kolejkę przed końcem sezonu zasadniczego zajmują szóste miejsce w tabeli z przewagą dziewięciu punktów nad siódmą Stalą Nysa. Czas pokaże, jak pójdzie im w play-offach, ale nie można wykluczyć, że powalczą nawet o medal PlusLigi, ale patrząc realnie, w tych rozgrywkach są do tego więksi faworyci. Kto wie jednak, czy reprezentant Polski nie pozwoli, aby w przyszłym roku Bogdanka była mocnym kandydatem do gry ligowe podium. Reklama

Obok niego barw klubu z Lublina mają bronić Jan Nowakowski, Thales Hoss, Marcin Komenda, Jakub Wachnik, Mateusz Malinowski, Maciej Krysiak. Ponadto w orbicie zainteresowań Bogdanki znajdują się Bennie Tuinstra (Holandia/Ziraat Bankası Ankara), Alex Grozdanow (Bułgaria/Rana Werona), a także dwaj Polacy Kewin Sasak i Mikołaj Sawicki (obaj Trefl Gdańsk).

Wilfredo Leon / AFP

Wilfredo Leon / Loris Cerquiglini/NurPhoto / AFP