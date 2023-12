Wilfredo Leon ma problem przed igrzyskami. Potrzebna będzie operacja?

Wilfredo Leon ma za sobą zdecydowanie najlepszy sezon w barwach reprezentacji Polski. Przyjmujący w końcu pokazał taką jakość, jakiej od niego oczekiwano, gdy dostał polski paszport. W minionych już kadrowych rozgrywkach Leon był zwyczajnie jednym z liderów drużyny i gdy zespołowi nie szło, to często właśnie gwiazdor brał ciężar oczekiwań na swoje barki. To właśnie z Leonem w składzie Polska sięgnęła po Ligę Narodów, mistrzostwo Europy i zwycięstwo w kwalifikacjach olimpijskich.

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że zdrowy Wilfredo Leon byłby wartością dodaną dla każdej drużyny na świecie. Przyjmujący minionym sezonem na pewno wywalczył sobie u kibiców i trenera Nikoli Grbicia wielkie zaufanie. Leon z pewnością jest tym graczem, którego w składzie na igrzyska zobaczymy, jeśli tylko będzie do dyspozycji selekcjonera. Problemem stają się jednak jego przewlekłe kłopoty ze zdrowiem, a konkretnie kolanem.

Wilfredo Leon z problemami. Konieczna będzie operacja?

Właśnie z powodu operacji tej części ciała Leon nie mógł reprezentować Polski w sezonie 2022, gdy Biało-Czerwoni sięgnęli po wicemistrzostwo świata. Problemy ze zdrowiem miał także w trakcie zakończonego sezonu reprezentacyjnego. Nowe rozgrywki w barwach drużyny klubowej również zaczął bez większych kłopotów, prezentując całkiem niezłą formę. Niestety od 1 listopada przyjmujący pozostaje poza grą i kibice nie oglądają go na włoskich parkietach.

W związku z tym nie wystąpił w klubowych mistrzostwach świata. Pojawiły się duże obawy o jego zdrowie. Sam zainteresowany w rozmowie z "TVP Sport" wyjaśnił, jak kształtuje się jego obecna sytuacja. - Mam problem z kolanem, które już wcześniej mi dokuczało. W trakcie sezonu kadrowego poczułem je delikatnie, ale nie jest to nic poważnego. Nie wymaga to dodatkowych zabiegów. Uważamy, by się to nie rozwinęło - przekazał, zaznaczając, że operacja nie będzie na całe szczęście potrzebna.

Niebawem jednak Leon ma wrócić do pełnych treningów. - Nie mogę jeszcze grać. Trenuję prawie cały czas na siłowni - niekiedy nawet trzy razy dziennie. Jeśli chodzi jednak o boisko, to na ten moment tylko przyjmuję i bronię, bez skakania. Wkrótce jednak mam zacząć skakać. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok i dokończę sezon bez dalszych przerw. Wiem, że to nie jest łatwe dla drużyny, ale moje leczenie odbywa się za akceptacją trenera i dyrektorów. Zrobię wszystko, by wrócić jak najszybciej - dodał.

Na całe szczęście do końca sezonu jeszcze bardzo dużo czasu, a do igrzysk pozostało naprawdę sporo miesięcy. Pozostaje więc mieć nadzieję, że obecne problemy Wilfredo są jedynie kwestią przejściową i po ich zakończeniu nie będzie żadnych nawrotów, a Polak do sezonu kadrowego podejdzie całkowicie zdrowy i w formie.

