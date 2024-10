Wilfredo Leon postawił na wędkarstwo. "Żona o tym wie"

Teraz wicemistrz olimpijski postanowił nieco więcej opowiedzieć o swojej pasji w rozmowie ze Sport.pl. Jak wyjaśnił, zamiłowaniem do łowienia ryb jeszcze na Kubie zaraził go dziadek, a przyszły siatkarz po raz pierwszy łowił ryby w wieku około 7-8 lat.

Siatkarz zdradził, że wędkarstwo do dzisiaj jest dla niego na tyle ważne, że stało się swego rodzaju rytuałem. To właśnie łowieniem ryb Leon zajmuje się po ważnych turniejach, nie inaczej było po zakończeniu igrzysk olimpijskich, z których 31-latek wrócił z medalem. Sportowiec może przy tym liczyć na wsparcie żony, która pozwala mu na to, by "znikał" na całe dnie.