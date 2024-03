Wilfredo Leon w styczniu ogłosił, że nie przedłuży kontraktu z Sir Susa Vim Perugia i po sześciu rozegranych sezonach odejdzie z włoskiego klubu. To uruchomiło lawinę spekulacji na temat przyszłości utytułowanego siatkarza, a sam zainteresowany sugerował, że chciałby zagrać w Polsce.

"Myślę, że gra w polskiej lidze jest bardziej prawdopodobna niż kiedyś. Na razie są prowadzone rozmowy i zobaczymy, co będzie dalej. Najważniejszy jest komfort dla rodziny, po drugie musi to być drużyna, która walczy o złoto na każdej imprezie i po trzecie musi to być zespół, w którym będę grał" - mówił w mówił w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.