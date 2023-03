Zespół Sir Safety Perugia od początku sezonu pozostaje niepokonany w lidze i w 21 kolejkach zgromadził aż 62 punkty. To przed ostatnią rundą fazy zasadniczej daje zespołowi prowadzonemu przez Andreę Anastasiego aż 21 punktów przewagi nad Trentino Volley. I chociaż zespół z Perugii ostatnio dość nieoczekiwanie odniósł porażkę w Pucharze Włoch, to drużyna Wilfredo Leona i Kamila Semeniuka jest faworytem do wygrania mistrzostwa kraju.