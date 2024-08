Wieża Eiffla miała zadrżeć. Polscy kibice przejęli miejsce w samym sercu Paryża

Gorąco w Domu Polski zrobiło się już w czwartek, gdy Polacy pokonali Stany Zjednoczone i stało się jasne, że zagrają w finale. Już wtedy zaczęła się cała logistyka, bo było pewne, że nie dość, iż kibice przyjadą obejrzeć mecz na telebimie w sercu Lasku Bulońskiego, to jeszcze setki osób będzie chętnych, by osobiście pogratulować polskim zawodnikom medalu. W Domu Polskim kibice mogą bowiem nie tylko wspierać sportowców, ale też spotykają się z wszystkimi medalistami.

Już wizyta Igi Świątek pokazała, że chętnych do takich spotkań jest wielu. Ale w przypadku siatkarzy zapowiadały się jeszcze większy tłumy.

To będzie szał, ludzie będą siedzieli sobie na głowach. Na pewno wszystkich chętnych nie zmieścimy

I mieli rację, bo niespełna dobę przed rozpoczęciem spotkania wszystkie wejściówki do Domu Polskiego zostały wyprzedane, a w dniu meczu nie było wątpliwości, że w sercu Lasku Bulońskiego dzieją się dla Polaków coś bardzo ważnego. Od godz. 12 ludzie sunęli w stronę Domu Polskiego, a przy wejściu stały kolejki, jakich jeszcze nie widziano.

Poprzebierani, wymalowani, rozśpiewani - polscy kibice o pierwszych setów wspierali polskich siatkarzy, jakby próbowali dokrzyczeć do hali, która znajduje się ok. 4 km dalej lub chcieli sprawić, by zadrżała wieża Eiffla. Pomagali im didżeje, którzy najwyraźniej na niejednym spotkaniu siatkarskim już byli.