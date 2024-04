Świetny czas dla Andrzeja Wrony , i to na dwóch ważnych płaszczyznach: prywatnej oraz zawodowej. Pod koniec lutego, razem z Projektem Warszawa, dwukrotnie pokonał zespół Mint Vero Volley Monza i pewnie sięgnął po siatkarski Puchar Challenge . To turniej uznawany za trzeci pod względem prestiżu w Europie (zaraz po Lidze Mistrzów i Pucharze CEV). Po wszystkim siatkarz zabrał głos, zupełnie nie ukrywając zrozumiałych emocji. Przyznał, że z oczu "poleciała mu niejedna łezka szczęścia".

"To spełnienie moich marzeń. I jeszcze to, że to się wydarzyło w klubie z Warszawy. I z tą ekipą ludzi, przede wszystkim. W różnych drużynach byłem, jestem bardzo szczęśliwy, że mogę być kapitanem akurat tej drużyny i tego składu. Jest to olbrzymi honor i przywilej, że akurat razem mogliśmy przejść do historii warszawskiej siatkówki, i nie tylko" - mówił szczerze Wrona.