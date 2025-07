Wieści dotarły już do Winiarskiego. Klamka zapadła, klub wydał ważny komunikat

Emerytowany już przyjmujący to jeden z najbardziej zapracowanych trenerów na świecie. Od razu po zakończeniu zmagań z udziałem kadr narodowych Michał Winiarski wróci do ojczyzny, by wraz z Aluron CMC Wartą walczyć o kolejne historyczne osiągnięcia. Po poprzednim sezonie w województwie śląskim wzrosły apetyty na sukces w PlusLidze i Lidze Mistrzów. W obu tych rozgrywkach, popularny "Winiar" dotarł niedawno do finału, lecz decydujące starcia jego podopieczni kończyli na tarczy.