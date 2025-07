Pierwsza reprezentacja Polski przygotowuje się do najważniejszych turniejów, z finałami mistrzostw świata włącznie. W sobotę kadrowicze Nikoli Grbicia sparowali towarzysko w Olsztynie z Iranem, wygrali to spotkanie 3:0. Choć przegrali później dodatkowego seta, co nie miało większego znaczenia. I w tym meczu znów selekcjoner sprawdzał dwóch młodych graczy: Maksymiliana Graniecznego i Jakuba Nowaka. Obaj właśnie skończyli 20 lat, obaj mogliby z rówieśnikami walczyć o finały mistrzostw Europy U-22.