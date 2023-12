Wielkie zmiany w szeregach rywali reprezentacji Polski. Legenda wraca do kadry

Brazylia , podobnie jak reprezentacja Polski już wiele miesięcy temu uzyskała kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. I tak samo jak biało-czerwoni pojedzie na turniej w roli jednego z faworytów do złota. W końcu po krążek z najcenniejszego kruszcu Brazylijczycy sięgali do tej pory aż trzykrotnie . Ostatni raz podczas igrzysk w 2016 roku.

Bernardo Rezende powraca do roli trenera reprezentacji Brazylii

Przed Rezende poważne wyzwanie. Brazylia w 2023 roku w najważniejszych spotkaniach zawodziła, a do tego niemałym problemem dla sztabu szkoleniowego była zmiana pokoleniowa. Młodzi zawodnicy powoli byli wprowadzani do drużyny i nie byli w stanie z marszu zastąpić dużo bardziej doświadczonych kolegów. Mimo to Brazylijczycy, obok Polaków i Amerykanów są jednymi z głównych faworytów do złota olimpijskiego.