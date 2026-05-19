Wielkie zmiany w kadrze Lavariniego. Oto nowy kapitan. Oficjalne potwierdzenie

Michał Chmielewski

Lada moment rozpocznie się intensywny sezon reprezentacyjnej siatkówki. Pod koniec kwietnia opublikowane zostały powołania przygotowane przez Stefano Lavariniego. Za to w poniedziałek poznaliśmy... nowego kapitana kobiecej kadry! Została nim zawodniczka, która dopiero co pożegnała się z klubem.

Mowa o Aleksandrze Szczygłowskiej. W poniedziałek 18 maja KS DevelopRes Rzeszów oficjalnie przekazał, że 28-latka odchodzi z klubu, z którym sięgnęła po m.in. dwa krajowe puchary, dwa Superpuchary oraz mistrzostwo Polski.

"Pięć sezonów, setki obron i mnóstwo wspólnych emocji. Dziękujemy za walkę w każdym meczu, za charakter na boisku i atmosferę, którą wnosiłaś do szatni. Przez te pięć lat stałaś się ważną częścią historii naszego klubu. Dziękujemy za wszystko, Ryba!" - napisano.

Szczygłowska nowym kapitanem kadry Lavariniego

W najnowszej rozmowie z TVP Sport doświadczona libero opowiedziała o kulisach tej decyzji. - Myślę, że w życiu każdego człowieka przychodzi moment, w którym pojawia się potrzeba czegoś nowego. Spędziłam w Rzeszowie pięć sezonów i były one niesamowite. Bardzo dużo zawdzięczam klubowi i trudno mi się z nim pożegnać. To dla tego tak mocno dotknął mnie nasz ostatni mecz - tłumaczyła.

- Czasami czuć, że przychodzi moment na zmiany. Czułam to w tym sezonie, wiedziałam, że nie gram tak, jak chciałabym grać. Coś mnie stopowało. Chyba za dużo czasu spędziłam w comfort zone. Pojawiła się potrzeba zmiany, świeżości... Brakowało mi w środku takiego "zapalnika", automatycznie się motywowałam - dodawała.

W poniedziałek Jakub Balcerzak - powołując się na oficjalne zgłoszenia do Ligi Narodów - w mediach społecznościowych poinformował, że Szczygłowska została wybrana na nowego kapitana kadry Stefano Lavariniego. 

Cytowana rozmowa była przeprowadzana jeszcze przed oficjalną informacją. - Bycie kapitanem kadry to ogromny zaszczyt i trudno byłoby odmówić, jeśli dostałabym taką propozycję - opowiadała siatkarka, która wtedy na pytania o przejęcie opaski reagowała życzliwym uśmiechem.

Teraz wiemy już, że to ona poprowadzi drużynę w sezonie reprezentacyjnym. - Doceniam każdą chwilę spędzoną w kadrze. Tak bardzo marzyłam o tym od dzieciaka, że nie przychodzi mi nawet przez myśl, by powiedzieć "nie" (w odpowiedzi na powołania selekcjonera - red.) Za każdym razem nie mogę się doczekać sezonu kadrowego - tłumaczy 28-latka.

Rywalizacja w fazie interkontynentalnej Ligi Narodów będzie trwała od 1 czerwca do 12 lipca. Na 15-26 lipca zaplanowano turniej finałowy.

