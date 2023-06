Wielkie zamieszanie w meczu Polska - Niemcy. Trenerzy wdali się w sprzeczkę

Sytuacja ta miała miejsce w drugim secie przy wyniku 1:0 dla reprezentacji Niemiec. Po jednej z trudnych do zinterpretowania akcji na parkiecie zapanowała konsternacja. Vital Heynen był pewien, że to nasza reprezentantka jako pierwsza wpadła w siatkę , a dopiero później piłka wylądowała w boisku. Poprosił więc o challenge.

Na tym jednak się nie skończyło. Heynen w tym momencie podszedł do siatki, aby powiedzieć kilka słów Stefano Lavariniemu. Obaj trenerzy zaczęli sprzeczać się o tę kontrowersyjną sytuację .

Emocje w meczu Polska - Niemcy. Między trenerami doszło do kłótni

- Ale skąd ty to wiesz, skoro patrzyłeś na moją zawodniczkę. Ja patrzyłem, gdzie spadła piłka, a ty na moją zawodniczkę - odparł szkoleniowiec Polek.

Drugi set mimo to padł łupem "Biało-czerwonych" i doprowadziły one do remisu 1:1. Zwycięstwo w tym meczu sprawiłoby, że podopieczne Lavariniego przynajmniej na chwilę wyprzedziłyby Amerykanki i wskoczyły na pierwsze miejsce w tabeli Ligi Narodów.