Wielkie świętowanie siatkarzy. Specjalne pozwolenie od trenera. "Wybłagaliśmy"

Nowe koszulki można było założyć już po drugim secie. Tyle wystarczyło do wygranej , choć Niemcy w pierwszej partii rywalizacji w Rzeszowie postawili gospodarzom trudne warunki. Ale po drugim secie nie było już wątpliwości, że trofeum przywiezione przez przedstawicieli CEV do Rzeszowa pozostanie w mieście.

Świętowanie zamiast siłownie. Giampaolo Medei dał zielone światło

Na złote konfetti trzeba było jednak poczekać kilka minut po ostatnim gwizdku. Puchar CEV z rąk oficjeli odebrał kapitan Fabian Drzyzga , który już potwierdził, że po sezonie żegna się z Rzeszowem . Polały się szampany, a puchar długo wędrował z rąk do rąk, bo każdy chciał zrobić sobie z nim zdjęcie. W końcu pojawił się nawet na trybunach , ale prezes Piotr Maciąg przypilnował, by puchar nie zaginął.

- To piękny dzień. Ciężko pracowaliśmy cały sezon, aby móc wznieść to trofeum. Kibice stworzyli niesamowitą atmosferę, jestem pod ogromnym wrażeniem , bardzo im dziękuję - przyznaje sternik klubu.

Wszyscy w Rzeszowie mają też nadzieję, że sukces przyciągnie sukces i Puchar CEV nie będzie ostatnią okazją do świętowania w tym sezonie. Asseco Resovia nie dostała się do czołowej czwórki TAURON Pucharu Polski, ale ma szansę walczyć o medale w PlusLidze. Na razie zajmuje czwarte miejsce w tabeli i wszystko wskazuje na to, że do fazy play-off przystąpi jako jeden z rozstawionych zespołów. A w ćwierćfinałach siatkarze będą rywalizować w dwumeczach, które rzeszowianie dobrze znają z Pucharu CEV.