Trener gospodarzy Javier Weber nie mógł w sobotę w pełni korzystać z usług Nicolasa Szerszenia . Kapitan drużyny był w stanie jedynie ewentualnie pomóc w przyjęciu. To problem dla szkoleniowca, bo ogranicza pole manewru przy wystawianiu zagranicznych zawodników. W tym samym czasie może być ich na boisku maksymalnie trzech. Do tego kontuzjowany jest Mateusz Janikowski .

W PGE GiEK Skrze z powodu urazu nie zadebiutował jeszcze z kolei Łukasz Wiśniewski . Początek spotkania był wyrównany, a zawodnicy obu drużyn popełniali błędy w polu zagrywki. Olsztynianie skutecznie atakowali natomiast ze środka. W końcu objęli prowadzenie 17:15, kiedy w aut zaatakował Adrian Aciobanitei . Goście błyskawicznie odrobili straty, ale piłki setowe mieli siatkarze Webera. Po zaciętej grze na przewagi wygrali 28:26 - zdecydował as serwisowy Moritza Karlitzka .

Problemy Indykpolu AZS-u Olsztyn. PGE GiEK Skra Bełchatów wrzuciła wyższy bieg

Drugą partię lepiej rozpoczęli bełchatowianie. Dobrą dyspozycję w ataku z pierwszego seta kontynuował Bartłomiej Lipiński , PGE GiEK Skra szybko odskoczyła na trzy punkty. Przyjmujący gości dodał do tego jeszcze blok przy ataku Alana Souzy i jego zespół prowadził 9:5.

Po wyrównanym początku trzeciego seta również to bełchatowianie zaczęli budować przewagę. Prowadzili 12:10, a po chwili 14:11, kiedy w kontrataku znów dobrze odnalazł się Lipiński. Weber zdecydował się więc zmienić gasnącego Alana, którego zastąpił w ataku Armoa - nominalny przyjmujący. Ale problemy w ofensywie mieli także inni zawodnicy Indykpolu AZS. Z blokiem Bartłomieja Lemańskiego zderzył się Szymon Jakubiszak i Weber poprosił o przerwę.

~ krzyczał do swoich zawodników argentyński szkoleniowiec.

Zmian w grze jednak nie było, końcówka należała już zdecydowanie do gości. Skra wygrała 25:17.

Środkowi pomogli wygrać Skrze Bełchatów. Awans w tabeli PlusLigi

Na czwartą partię do szóstki wrócił Alan. Brazylijski atakujący pomógł drużynie zagrywką, olsztynianie odskoczyli na dwa punkty, ale rywale szybko skontrowali i doprowadzili do remisu 8:8. Na boisku znów trwało przeciąganie liny, gospodarze odskakiwali na dwa punkty, ale nie byli w stanie dłużej utrzymać przewagi. A przed końcówką do głosu doszli bełchatowianie.