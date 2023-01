Wielkie powroty i walka o igrzyska. Siatka znów będzie biało-czerwona

Powrót do kadry Wilfredo Leona, mistrzostwa Europy, ale przede wszystkim walka o kwalifikację do igrzysk olimpijskich w Paryżu. To najważniejsze, co czeka siatkarskich kibiców w 2023 roku. Najbliższe miesiące mogą być kluczowe zwłaszcza dla kobiecej reprezentacji. Polska w tym roku znów udowodni też, że jest domem światowej siatkówki.