Wielkie nerwy w walce o Puchar Polski. Zespół Antigi nie dał rady

ŁKS Commercecon dogonił PGE Rysice. Stephane Antiga musiał interweniować

Ta siatkarka pojawiła się na boisku pod koniec pierwszej partii, ale na drugą do szóstki wróciła Kamila Witkowska. Ale to rzeszowianki nadal nadawały ton grze. Już po kilku akcjach Chiappini przywołał do siebie siatkarki, jego drużyna traciła pięć punktów do rywalek. Ale w końcu również Rysicom zdarzyła się słabsza seria. Nie pomogło to, że trener Stephane Antiga przerwał ją, prosząc o czas - rywalki doprowadziły do remisu 12:12.