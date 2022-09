Wielkie kłopoty Jastrzębskiego Węgla. Będą grać bez obcokrajowców?

Z powodu przeszkód formalnych Jastrzębski Węgiel nie może zapłacić należności swojemu byłemu siatkarzowi, co skutkuje brakiem możliwości rejestracji graczy zagranicznych na tydzień przed startem ekstraklasy. "Sytuacja jest kuriozalna" - powiedział PAP prezes klubu Adam Gorol. Międzynarodowa federacja (FIVB) nałożyła na klub zakaz transferów. Dotyczy on także zawodników zagranicznych, którzy w poprzednim sezonie grali w Jastrzębskim Węglu.

Jastrzębski Węgiel nie może zarejestrować graczy na nowy sezon

"Jeżeli FIVB nie zmieni w najbliższych dniach stanowiska, to nie będziemy mogli przystąpić do rozgrywek z uwagi brak dwóch rozgrywających - Benjamina Toniuttiego i Eemiego Tervaporttiego, dwóch atakujących - Jana Hadravy i Stephena Boyer oraz przyjmującego Trevora Clevenota. Mają ważne kontrakty, ale z powodu sankcji nie mogą zostać zarejestrowani, co jest wymagane. Musielibyśmy zagrać krajowym składem, ale m.in. bez rozgrywających to niemożliwe" - tłumaczył prezes.