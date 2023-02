Wielkie emocje w Lidze Mistrzyń. Awans ucieka polskiej drużynie

To spotkanie miało ogromne znaczenie w walce o awans do fazy pucharowej. Wygrana dawała ŁKS Commercecon niemal pewne miejsce w ćwierćfinale. Tyle że postawa rywalek to największe zaskoczenie w tej grupie. Mistrzynie Niemiec potrafiły wygrać w Łodzi, a także pokonać Fenarbahce. Grupa D okazała się najbardziej wyrównana w tym sezonie.