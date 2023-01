Japońskie drużyny rozegrały pierwsze mecze w tym roku . Wolfdogs, lider japońskiej V.League, w ten weekend dwukrotnie zmierzył się z zespołem Sunbirds. Rywale walczą o miejsce w czołowej czwórce tabeli, co gwarantuje grę o mistrzostwo.

Dzień później zespół Wolfdogs czekało jednak trudniejsze zadanie. W nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego, gdy koledzy z siatkarskiej reprezentacji Polski odbierali nagrodę dla drużyny roku i bawili się na Balu Mistrzów Sportu, jej kapitan był bardzo zapracowany. W czterosetowym starciu otrzymał aż 57 piłek w ataku. Na punkty zamienił 32, do tego dołożył cztery punktowe bloki. To wystarczyło jednak tylko do wygrania jednej partii - jego zespół przegrała z Sunbirds 1:3.