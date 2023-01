Wielki wyczyn reprezentantki Polski. Puchar i szalona radość

Najbliżej wygranej było w drugiej partii, gdy czwarty zespół włoskiej Serie A doprowadził do zaciętej końcówki. W niej znów lepsze były jednak siatkarki Conegliano, wygrywając 25:23. Ostatni set drużyna Wołosz miała pod pełną kontrolą, wygrywając 25:19.

Joanna Wołosz z czwartym Pucharem Włoch z rzędu

Zwycięski finał w Bolonii zapewnił Conegliano czwarty z rzędu triumf w Pucharze Włoch. W zdobyciu wszystkich tych tytułów ważną rolę odegrała Wołosz . W niedzielnym finale po raz kolejny wystąpiła w podstawowym składzie i dbała o rozkład ataku swojej drużyny. Sama zdobyła dwa punkty, zaskakując rywalki atakami. Oprócz czterech krajowych pucharów Wołosz zdobyła już we Włoszech pięć superpucharów i cztery mistrzostwa Włoch.

MVP finału została wybrana Isabelle Haak , która zdobyła aż 23 punkty. Po drugiej stronie siatki 17 “oczek" do konta drużyny dopisała Jordan Thompson .

Po spotkaniu Stysiak mogła tylko pogratulować koleżance z reprezentacji i obserwować, jak Wołosz tonie w confetti w barwach włoskiej flagi. To właśnie rozgrywająca, która pełni obowiązki kapitana Conegliano, jako pierwsza wzniosła puchar. Jedna ze świętujących koleżanek próbowała także... zdjąć buty Wołosz w trakcie pozowania do wspólnego zdjęcia. A to zapewne dopiero początek świętowania.