Wielki wyczyn polskich siatkarzy. Historyczny medal MŚ zdobyty!

Siatkówka plażowa. Bartosz Łosiak i Michał Bryl z historycznym sukcesem w MŚ

Drugi set nie rozpoczął się najlepiej dla naszych siatkarzy. Amerykanie objęli bowiem prowadzenie 4:1. Polacy, grając spokojnie, dali się wyszumieć rywalom. Czekali też na to, aż zaczną popełniać błędy i to im się opłaciło. Polacy zdobyli trzy punkty z rzędu i doprowadzili do remisu 5:5. Od tego momentu - podobnie jak w pierwszym secie - zyskiwali kontrolę nad spotkaniem. Kiedy wydawało się, że Biało-Czerwoni pewnie zmierzają po brązowy medal, Theo Brunner i Trevor Crabb odrobili straty, doprowadzając do wyrównania 17:17. Polacy przebudzili się jednak i to oni wygrali drugą partię 21:18 i cały mecz 2:0.